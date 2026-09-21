In der Lausitz gehen der Windpark Forst-Briesnig 2 und der Solarpark Bohrau 1 in Betrieb. Zudem ist der Bau für einen 1-GW-Batteriespeicher in Jänschwalde gestartet. Die Kombination aus Erzeugung, Speicherung und steuerbarer Leistung soll die Versorgungssicherheit und Energiesouveränität in Deutschland stärken. Mit der Inbetriebnahme des Windparks Forst-Briesnig 2 und des ersten Bauabschnitts der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Energiepark Bohrau, sowie dem Baustart für die Gigabattery Jänschwalde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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