MONTREAL, QUEBEC / 21. September 2026 / IRW-Press / Amex Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - freut sich, einen aktuellen Bericht über die Erschließungsarbeiten bei seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron in der Nähe von Normétal (Quebec) vorzulegen. Sehen Sie sich das Video hier an: https://youtu.be/rMp5CVNU53Q

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Portalbauarbeiten und dem Beginn der Untertageerschließung ist der Stollen im Rahmen des genehmigten 40.000-Tonnen-Massenprobenprogramms von Amex nun mehr als 75 Meter in den Untergrund vorangeschritten.

Parallel dazu treibt Amex den Ausbau der wichtigsten oberirdischen Infrastruktur in Perron weiter voran. Der Bau der Maschinenwerkstatt hat begonnen, während die Rodung der Trasse für die 25-kV-Stromleitung abgeschlossen wurde. Mit der Aufstellung der Strommasten wird voraussichtlich in den kommenden Wochen begonnen.

Zu den jüngsten und laufenden Aktivitäten in Perron gehören:

Der Bau eines unterirdischen Abstiegs von mehr als 75 Metern wurde abgeschlossen, was einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung des Massenprobenprogramms darstellt;

Der Bau der Werkstatt hat begonnen; damit wird eine dauerhafte Infrastruktur zur Unterstützung der Untertageausrüstung und der Aktivitäten vor Ort geschaffen;

Die Freiräumung der Trasse für die 25-kV-Stromleitung ist abgeschlossen; die Aufstellung der Masten soll in den kommenden Wochen beginnen;

Fortsetzung der Untertageerschließung in Richtung der hochgradigen Champagne-Zone;

Der Betrieb und die Optimierung der Wasseraufbereitungsinfrastruktur des Standorts werden fortgesetzt;

Laufende Erschließung der oberirdischen Infrastruktur, der Abstellflächen und der Versorgungsanschlüsse, die zur Unterstützung der Untertageaktivitäten erforderlich sind; und

Die Planung und technische Auslegung der zusätzlichen Infrastruktur, die in Perron benötigt wird, wird fortgesetzt.

Die laufenden Arbeiten werden im Rahmen umfassenderer Bemühungen durchgeführt, schrittweise die in Perron erforderliche Infrastruktur aufzubauen und gleichzeitig das 40.000-Tonnen- -Programm voranzutreiben. Das -Programm soll wichtige technische Informationen über die Untertage-Abbaubedingungen, die Kontinuität des Gehalts, die Verwässerung, die Abbauausbeute und die metallurgische Leistung der hochgradigen Champagne-Zone liefern.

Victor Cantore, Präsident und CEO von Amex Gold Mining, kommentierte:

"Das Erreichen der ersten 75 Meter im Untertagebau ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Perron. Seit Beginn der Untertageerschließung haben wir unter Tage stetige Fortschritte erzielt und gleichzeitig mehrere wichtige Infrastrukturprojekte am Standort vorangetrieben."

"Mit dem laufenden Bau der Maschinenwerkstatt, der geräumten Trasse für die Stromleitung und dem in Kürze erwarteten Beginn der Mastmontage entwickelt sich der Standort Perron weiterhin rasant. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, das Großprobenprogramm sicher und effizient durchzuführen und gleichzeitig schrittweise die Infrastruktur zu errichten, die für die weitere Entwicklung des Projekts erforderlich ist."

Untertage-Eingangsstollen

Gesamtansicht des Standorts

Wasseraufbereitungsanlage

Fundament für Wartungswerkstatt und Kuppel

Unterirdische Rampe

Baumfällung für künftige 25-kV-Stromleitung

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Perron-Goldprojekt bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) entdeckt. Das Projekt befindet sich im Gebiet Valcanton im Norden von Québec, etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda.

Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie "hybrider", goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt "Perron West" sowie den Projekten "Abbotsford" und "Hepburn" (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Die unmittelbare Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten stellt ebenfalls einen strategischen Vorteil dar.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo (OGQ - 2170, PGO - 3708), Vice President Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt, der als qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 fungiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Amex Gold Mining Inc.: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. ("Amex" oder das "Unternehmen") am 13. April 2026 (die "Machbarkeitsstudie" oder "FS") (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte Jahresproduktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Darüber hinaus basierten diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, angenommene Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, der Erhalt von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, CAPEX- und OPEX-Schätzungen, den Status der Genehmigungen für das Perron-Goldprojekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, lokale Infrastrukturen, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

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