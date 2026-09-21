Am Freitag endete die Konsultationsfrist zum AgNes-Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur. Den finalen Festlegungsentwurf zur Reform der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) hatte die Behörde am 6. August veröffentlicht. Die Festlegung soll Ende des Jahres erlassen werden und ersetzt ab dem Jahr 2029 die Vorgaben der Stromnetzentgeltverordnung, die außer Kraft tritt. Zum finalen Entwurf sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, das Ziel sei, Anreize zu setzen, um Netzkosten zu sparen und Netzentgelte nach Möglichkeit zu senken sowie Kapazitäten mit einem Preis zu versehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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