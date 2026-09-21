In Kassel wurden 300 gebrauchte Solarmodule gereinigt und für den Einsatz als Balkonkraftwerk umgerüstet. Durch die Aktion können 150 Teilnehmende mit jeweils zwei Photovoltaik-Modulen nun jährlich rund 80 Euro Stromkosten sparen. Sonne, Photovoltaik und viel Begeisterung gab es diesen Samstag bei der Photovoltaik-Upcycling-Aktion Balkonien im Kasseler Nordstadtpark. Der ClimateHub Kassel und das Photovoltaik-Kollektiv SoLocal Energy haben dort 300 gebrauchte Solarmodule kostenlos verteilt. 35 Aktiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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