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Hoftex Group AG: HOFTEX GROUP AG beschließt Widerruf der Einbeziehung der Aktien in m:access sowie im allgemeinen Freiverkehr an der Börse München (sog. Delisting); Hauptaktionärin ERWO Holding Aktien



21.09.2026 / 14:46 CET/CEST

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Hof, 21. September 2026 - Der Vorstand der HOFTEX GROUP AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Einstellung der Notiz der Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE0006760002 / WKN: 676000) im Marktsegment m:access wie auch den Widerruf der Einbeziehung im allgemeinen Freiverkehr an der Börse München zu beantragen (Delisting). Der Vorstand der Gesellschaft wird kurzfristig den entsprechenden Antrag bei der Börse München stellen.

Gemäß den Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der Börse München entscheidet über den Delisting-Antrag der Gesellschaft und den genauen Zeitpunkt der Notierungseinstellung die Geschäftsführung der Börse München.

Die Aktien der Gesellschaft werden nach Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft an einer anderen Börse gehandelt werden.

Der Beschluss zum Delisting erfolgte, da aus Sicht der Gesellschaft der wirtschaftliche Nutzen der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Börsenhandel den damit verbundenen Aufwand nicht mehr rechtfertigt. Mit dem Delisting ist eine Reduzierung des künftigen Verwaltungs- und Kostenaufwands der Gesellschaft zu erwarten. Die mit der laufenden Einbeziehung verbundenen direkten und indirekten Kosten sowie die Bindung von Managementkapazitäten stehen nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den mit der Börseneinbeziehung verbundenen Vorteilen.

Die ERWO Holding Aktiengesellschaft, die als Hauptaktionärin rund 84,8 % der Aktien der Gesellschaft hält, hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtige, den übrigen Aktionären der Gesellschaft flankierend zu diesem beabsichtigten Delisting ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zum Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 4,65 je Aktie zu unterbreiten. Die Annahmefrist soll am oder um den 28. September 2026 beginnen und am 28. Oktober 2026 enden. Details können der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage entnommen werden.

Die Gesellschaft wird die Angebotsunterlage nach deren Veröffentlichung im Bundesanzeiger den Aktionären der Gesellschaft auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.hoftexgroup.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung stellen. Die ERWO Holding Aktiengesellschaft ist Bieterin des beabsichtigten Erwerbsangebots und für die Inhalte der Angebotsunterlage allein verantwortlich.



Hof, 21. September 2026



Hoftex Group AG



Der Vorstand





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