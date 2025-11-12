EQS-Ad-hoc: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung

Hoftex Group AG: Schließung der Hoftex Färberei GmbH; Anpassung der Umsatz- und EBITDA-Prognose



12.11.2025 / 12:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung / Prognoseanpassung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Hoftex Group AG: Schließung der Hoftex Färberei GmbH; Anpassung der Umsatz- und EBITDA-Prognose Hof, 12. November 2025 - Der Vorstand der im Segment m:access an der Börse München notierten Hoftex Group AG (ISIN DE 0006760002) ("die Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die Produktion in der Hoftex Färberei GmbH am Standort Selbitz zu schließen ("die Schließung"). Von der Schließung sind rund 32 Arbeitsplätze in Selbitz betroffen. Die Produktion soll im Verlauf des Jahres 2026 eingestellt werden. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund einer anhaltend schwierigen Lage in der deutschen und europäischen Textilindustrie, die mit einer allgemein rückläufigen Nachfrage, kontinuierlichem Preisdruck und signifikanten Kostensteigerungen einhergeht, welche alle Geschäftsbereiche der Gruppe belasten, insbesondere den Geschäftsbereich HOFTEX, der seit längerer Zeit dauerhaft negative Ergebnisse ausweist. Mit der Schließung der Hoftex Färberei GmbH endet gleichzeitig die Fortführung des Geschäftsbereiches HOFTEX innerhalb des Hoftex Group Konzerns. Die mit der Schließung einhergehenden Sozialplankosten, Materialabschläge sowie Nachlaufkosten sowie Kosten für die Abwicklung von Maschinen und Immobilien wirken sich negativ auf das Geschäftsergebnis der Gesellschaft aus. Vor diesen Hintergründen hat der Vorstand heute eine Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Der Vorstand erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzern-EBITDA in der Bandbreite von 5,5 Mio. EUR bis 7,5 Mio. EUR (ursprüngliche Prognose: 8,0 Mio. EUR bis 10,0 Mio. EUR). Die Konzern-Umsatzprognose wird ebenfalls angepasst auf 135,0 Mio. EUR bis 145,0 Mio. EUR (ursprüngliche Prognose: 140,0 Mio. EUR bis 150,0 Mio. EUR). Hof, 12. November 2025 Hoftex Group AG Der Vorstand



Ende der Insiderinformation



12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News