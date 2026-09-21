NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Broadcom nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Bei Broadcom könnte sich die hohe Dynamik mit KI-Anwendungen in den zwei kommenden Jahren noch merklich beschleunigen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Konzern- sowie dem Finanzchef des Unternehmens./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US11135F1012
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US11135F1012
© 2026 dpa-AFX-Analyser