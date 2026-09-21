rhode, die von Hailey Rhode Bieber gegründete Kosmetikmarke und Teil von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), kündigte an, dass zwei bei der Community besonders beliebte Peptide Lip Tints sowie eine neue Tasche exklusiv bei Sephora erhältlich sein werden. Die Produkte werden anlässlich der Einführung der Marke bei Sephora Europa am 30. September 2026 in ganz Europa und Großbritannien verfügbar sein und das Sortiment der Marke an hochwirksamer Hautpflege und Hybrid-Make-up ergänzen.

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rhode announces the return of limited edition favorites and new exclusives at Sephora across Europe and the U.K.

Anlässlich der Zusammenarbeit mit Sephora in ganz Europa und im Vereinigten Königreich bietet rhode einen vorzeitigen Zugang zum Kauf des bei Fans beliebten und zuvor limitierten Peptide Lip Tint in Pretzel bei Sephora in Europa und im Vereinigten Königreich am Launch-Tag der Marke, dem 30. September, bevor das Produkt am 1. Oktober weltweit auf rhodeskin.com dauerhaft in das Sortiment von rhode aufgenommen wird und am 8. Oktober 2026 weltweit bei allen Händlern erhältlich sein wird. Der Launch umfasst außerdem eine neue, limitierte Baby Bubble Bag in Pretzel sowie eine limitierte Rückkehr des besonders beliebten Peptide Lip Tint in Lemontini, exklusiv bei Sephora in Europa und im Vereinigten Königreich. Alle drei Produkte werden in ganz Europa und im Vereinigten Königreich in ausgewählten Stores und online erhältlich sein.

Neben den exklusiven Auflagen für Europa und Großbritannien wird Sephora das Kernsortiment von rhode führen, einschließlich seiner Hautpflege-Essentials, Peptide Lip Tints, Pocket Blushs und seiner neuesten Pocket Bronze- und Highlight Milk-Kollektionen, die für einen strahlenden, warmen Sommerglow, ein glossiges Finish für die Lippen und einen mühelos frischen Look das ganze Jahr über sorgen.

Peptide Lip Tint in Pretzel

Der Farbton Pretzel des Peptide Lip Tints, der ursprünglich nur in limitierter Auflage als Teil der Frühjahrskollektion 2026 erhältlich war, ist ein warm schimmerndes Violett-Rosé mit Karamell-Brezel-Duft. Die pflegende Rezeptur verleiht den Lippen einen zarten Hauch von Farbe, spendet Feuchtigkeit, pflegt sie intensiv und sorgt für ein glossiges Finish.

Baby Bubble Bag in Pretzel

Ein neues Produkt in limitierter Auflage, das speziell für den Launch exklusiv für Sephora entwickelt wurde, ist die charakteristische Bubble Bag von rhode in einer handlichen Minigröße, die in einigen ausgewählten Filialen und online in Europa und Großbritannien erhältlich sein wird. Perfekt für unterwegs einfach in die Handtasche stecken, um die Lieblingsprodukte von rhode immer griffbereit zu haben.

Peptide Lip Tint in Lemontini

Der in limitierter Auflage erhältliche Peptide Lip Tint in Lemontini, der im vergangenen Jahr anlässlich der Beach-Club-Sommerkollektion der Marke sein Debüt feierte, ist ein transparenter, goldschimmernder Gloss mit dem Duft eines Lemon-Drop-Martinis. Die pflegende Rezeptur verleiht den Lippen einen zarten Hauch von Farbe, spendet Feuchtigkeit, pflegt sie intensiv und sorgt für ein glossiges Finish.

Über rhode

rhode ist eine Kollektion ausgewählter Hautpflege- und Hybrid-Make-up-Essentials mit hochwirksamen, sorgfältig formulierten Rezepturen. Die von Hailey Rhode Bieber nach Jahren der Zusammenarbeit mit führenden Visagist:innen und Hautpflege-Expert:innen gegründete Marke entstand aus dem Wunsch heraus, eine vereinfachte tägliche Pflegeroutine mit hochwirksamen Produkten zu schaffen. Die Rezepturen von rhode, die von führenden Dermatolog:innen und Chemiker:innen für verschiedene Hauttypen entwickelt wurden, enthalten sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe in wirksamen Konzentrationen, die bei regelmäßiger Anwendung die Barrierefunktion der Haut stärken. Über ihre Produkte hinaus schafft die Marke durch Kampagnen mit hoher Reichweite, Live-Aktivierungen und Community-Engagement die unverwechselbare Markenwelt von rhode. rhode ist vegan, dermatologisch getestet und sowohl von Leaping Bunny als auch PETA als tierversuchsfrei zertifiziert. rhode wurde 2025 für 1 Milliarde US-Dollar von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) übernommen. Weitere Informationen finden Sie auf www.rhodeskin.com.

Über Sephora

Sephora ist weltweit führend im Vertrieb hochwertiger Kosmetikprodukte. Mit 55.000 leidenschaftlichen Mitarbeitenden in 37 Märkten bringt Sephora Kundinnen und Kunden mit Beauty-Marken in einer der vertrauenswürdigsten und dynamischsten Beauty-Communities der Welt zusammen. Über unser globales Omnichannel-Netzwerk aus mehr als 3.400 Filialen und ikonischen Flagship-Stores sowie über unsere E-Commerce- und digitalen Plattformen erreichen wir eine äußerst aktive Community von Hunderten Millionen Beauty-Fans und bieten ihnen an jedem Kontaktpunkt personalisierte, immersive und nahtlose Erlebnisse. Mit einem Sortiment aus 500 Marken und unserer Eigenmarke "Sephora Collection" bieten wir die einzigartigste und vielfältigste Auswahl an hochwertigen Kosmetikprodukten, die auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind. Von exklusiven Düften bis hin zu Make-up, Haarpflege, Hautpflege und vielem mehr, erfinden wir die Welt der Luxuskosmetik immer wieder aufs Neue. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 in Limoges, Frankreich, und als Teil der LVMH-Gruppe seit 1997 setzt SEPHORA neue Maßstäbe im Luxus-Beauty-Einzelhandel. Auch heute bricht die Marke weiterhin mit etablierten Konventionen, um ihre Mission zu verwirklichen: eine Welt voller Inspiration und Inklusivität zu schaffen, in der jeder Mensch seine individuelle Schönheit feiern kann. Weitere Informationen finden Sie auf www.sephora.com.

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