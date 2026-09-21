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Markus Weingran
21.09.2026 15:27 Uhr
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Token-Aktien im Aufwind: Coinbase: SEC schiebt Aktie an | Novo: Unter Druck | Siemens: Robotikfantasie

Humanoide Roboter gehen in die Massenproduktion: Ubtech plant mehr als 10.000 Stück pro Jahr. Siemens liefert die digitale Fabrik dahinter - und könnte so zum stillen Gewinner des Robotik-Booms werden.SEC öffnet die Tür für tokenisierte Aktien - wer profitiert am meisten? Die SEC ebnet erstmals einen regulatorisch abgesicherten Weg für den Handel tokenisierter US-Aktien direkt auf der Blockchain. Neue sogenannte Tokenized Securities Venues sollen bestimmte Aktien über Automated Market Maker und Liquidity Pools handeln dürfen, ohne sofort sämtliche Pflichten einer klassischen US-Börse erfüllen zu müssen. Auch ausgewählte Liquiditätsanbieter erhalten begrenzte regulatorische Ausnahmen. Damit …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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