Token-Aktien im Aufwind: Coinbase: SEC schiebt Aktie an | Novo: Unter Druck | Siemens: Robotikfantasie

Humanoide Roboter gehen in die Massenproduktion: Ubtech plant mehr als 10.000 Stück pro Jahr. Siemens liefert die digitale Fabrik dahinter - und könnte so zum stillen Gewinner des Robotik-Booms werden.SEC öffnet die Tür für tokenisierte Aktien - wer profitiert am meisten? Die SEC ebnet erstmals einen regulatorisch abgesicherten Weg für den Handel tokenisierter US-Aktien direkt auf der Blockchain. Neue sogenannte Tokenized Securities Venues sollen bestimmte Aktien über Automated Market Maker und Liquidity Pools handeln dürfen, ohne sofort sämtliche Pflichten einer klassischen US-Börse erfüllen zu müssen. Auch ausgewählte Liquiditätsanbieter erhalten begrenzte regulatorische Ausnahmen. Damit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran