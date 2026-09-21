Novo Nordisk steckt in der Klemme. Beim Kapitalmarkttag in London sackten die Aktien des dänischen Pharmaunternehmens zeitweise um fast acht Prozent auf 260 Kronen ab und damit auf den tiefsten Stand seit April. Zuletzt standen die Papiere noch rund fünf Prozent im Minus. Wachstum ja, aber das reicht nicht Bis 2030 peilt das Unternehmen ein durchschnittliches Wachstum an, das laut Marktteilnehmern in etwa dem der Konkurrenz entspricht. Das klingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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