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Asset Standard
21.09.2026 15:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Wie gefährlich sind Leitzinsanhebungen?

18.09.2026 -

Wie gefährlich sind Leitzinsanhebungen?

Wir erinnern uns zurück an die 1990er Jahre: Für die einen war es lediglich ein Schokoriegel, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. War halt Geschmacksache. Am vergangenen Mittwoch hat die US-Notenbank ihren Leitzins angehoben. Nun, für die einen ist es lediglich "'ne Zinsanhebung", für die anderen "das wahrscheinlich größte Drama der Welt". Ist das nur Geschmackssache? Tatsächlich stehen Leitzinsanhebungen der Fed im Verdacht, für den einen oder anderen Börsencrash zumindest mitverantwortlich zu sein. Sollte man deshalb jetzt sein Depot auflösen und komplett in Süßwaren investieren? Eine empirische Hinterfragung.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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