Kornelius Purps (antea): Wie gefährlich sind Leitzinsanhebungen?

18.09.2026 -
Wie gefährlich sind Leitzinsanhebungen?
Wir erinnern uns zurück an die 1990er Jahre: Für die einen war es lediglich ein Schokoriegel, für die anderen die wahrscheinlich längste Praline der Welt. War halt Geschmacksache. Am vergangenen Mittwoch hat die US-Notenbank ihren Leitzins angehoben. Nun, für die einen ist es lediglich "'ne Zinsanhebung", für die anderen "das wahrscheinlich größte Drama der Welt". Ist das nur Geschmackssache? Tatsächlich stehen Leitzinsanhebungen der Fed im Verdacht, für den einen oder anderen Börsencrash zumindest mitverantwortlich zu sein. Sollte man deshalb jetzt sein Depot auflösen und komplett in Süßwaren investieren? Eine empirische Hinterfragung.
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