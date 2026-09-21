Ein Elektroauto mit einer Basisbatterie für den Stadtverkehr und einer zweiten zubuchbaren für lange Reisen; oder eine Wohnung, bei der wahlweise ein Zimmer zugeschlagen oder abgetrennt werden kann: Der erhöhte Bedarf an Flexibilität im Alltag fördert die Vorstellungskraft in vielen Bereichen. Genauso scheint der Markt für Wärmepumpen seit Langem vor der Herausforderung zu stehen, kleine und große Projekte nicht von vornherein zu überdimensionieren, um Kosten, Arbeit, teilweise Genehmigungen und damit auch Zeit zu sparen. Modulare Einheiten, Kaskadierung und invertergeregelte Verdichter sind einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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