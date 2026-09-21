Berlin - Der Vizechef des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Stephan Pilsinger (CSU), hat sich gegen eine Abkehr vom dualen Krankenversicherungssystem ausgesprochen.
"Ich gehe nicht davon aus, dass Bundeskanzler Merz die Abschaffung des grundsätzlich bewährten dualen Krankenversicherungssystems im Sinn hat", sagte der CSU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Die von links immer wieder angestoßene Debatte über eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung sollten wir den Grünen und der Linkspartei überlassen." Sie verkürze "keine einzige Wartezeit" und wäre zudem "praktisch wie verfassungsrechtlich äußerst schwierig umzusetzen".
Für die Menschen sei etwas anderes entscheidend, fügte Pilsinger hinzu: "Sie müssen zeitnah einen Arzttermin und eine gute medizinische Versorgung erhalten."
"Ich gehe nicht davon aus, dass Bundeskanzler Merz die Abschaffung des grundsätzlich bewährten dualen Krankenversicherungssystems im Sinn hat", sagte der CSU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Die von links immer wieder angestoßene Debatte über eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung sollten wir den Grünen und der Linkspartei überlassen." Sie verkürze "keine einzige Wartezeit" und wäre zudem "praktisch wie verfassungsrechtlich äußerst schwierig umzusetzen".
Für die Menschen sei etwas anderes entscheidend, fügte Pilsinger hinzu: "Sie müssen zeitnah einen Arzttermin und eine gute medizinische Versorgung erhalten."
© 2026 dts Nachrichtenagentur