Berlin - Nach Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum System der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland stellt ein Sprecher des Kanzlers klar, dass Merz keine grundsätzliche Änderung am bestehenden System plane.
"Der Bundeskanzler hat das System der Krankenversicherung nicht infrage gestellt", sagte der Sprecher auf Anfrage der Funke-Mediengruppe. Er habe auf ein "wachsendes Gefühl der Ungerechtigkeit" in der Bevölkerung hingewiesen, das etwa durch unterschiedliche ärztliche Leistungen zwischen gesetzlich und privat versicherten Bürgern entstehe. Merz habe deutlich gemacht, dass die Bundesregierung dies ernst nehme, dass es aber auch "gute Gründe" für das bestehende System gebe.
Merz hatte bei einer Pressekonferenz in der CDU-Parteizentrale am Montag erklärt, es gebe gute Gründe für beide Systeme. "Aber wenn die Bevölkerung das als ein so massives Problem ansieht, und ich teile die Einschätzung, dann müssen wir daran etwas ändern. Und genau darüber werden wir reden."
"Der Bundeskanzler hat das System der Krankenversicherung nicht infrage gestellt", sagte der Sprecher auf Anfrage der Funke-Mediengruppe. Er habe auf ein "wachsendes Gefühl der Ungerechtigkeit" in der Bevölkerung hingewiesen, das etwa durch unterschiedliche ärztliche Leistungen zwischen gesetzlich und privat versicherten Bürgern entstehe. Merz habe deutlich gemacht, dass die Bundesregierung dies ernst nehme, dass es aber auch "gute Gründe" für das bestehende System gebe.
Merz hatte bei einer Pressekonferenz in der CDU-Parteizentrale am Montag erklärt, es gebe gute Gründe für beide Systeme. "Aber wenn die Bevölkerung das als ein so massives Problem ansieht, und ich teile die Einschätzung, dann müssen wir daran etwas ändern. Und genau darüber werden wir reden."
© 2026 dts Nachrichtenagentur