"Short term pain, long term gain (kurzfristig Schmerzen, langfristig ein Gewinn)". So würden Angelsachsen die aktuelle Gemengelage - inklusive der Halbjahreszahlen - bei Enapter mit viel gutem Willen zusammenfassen. Wie zu erwarten, muss der Wasserstoffspezialist im Zuge der Anfang August (siehe dazu unseren Beitrag HIER) kommunizierten Vereinbarung mit der Patrimonium Asset Management eine signifikante Abschreibung auf den Enapter-Campus in Saerbeck vornehmen. Konkret geht es um eine Wertminderung von 19,8 Mio. Euro. Auf der anderen Seite entledigt sich Enapter durch die Übertragung der Immobilie als Sicherheit von den drängendsten Finanzverbindlichkeiten....Den vollständigen Artikel lesen ...
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