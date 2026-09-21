New York - Gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte einen festeren Wochenauftakt hingelegt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 51.812 Punkte, nachdem er in der Vorwoche 1,7 Prozent verloren hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,7 Prozent auf 7.705 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,6 Prozent auf 30.129 Punkte nach oben. In der Hoffnung auf diplomatische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab