Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
SE0022243812 Sveafastigheter AB 21.09.2026 SE0029856XXX Sveafastigheter AB 22.09.2026 Tausch 1:1
CA2692641079 Three Points Copper Inc. 21.09.2026 CA8859311XXX Three Points Copper Inc. 22.09.2026 Tausch 6:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
SE0022243812 Sveafastigheter AB 21.09.2026 SE0029856XXX Sveafastigheter AB 22.09.2026 Tausch 1:1
CA2692641079 Three Points Copper Inc. 21.09.2026 CA8859311XXX Three Points Copper Inc. 22.09.2026 Tausch 6:1
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