Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management (UBS AM) legt mit dem UBS Global Equity Income Plus UCITS ETF seinen ersten aktiv gemanagten Aktien-ETF auf, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Damit erweitert der Vermögensverwalter sein Angebot an aktiven ETFs, nachdem im vergangenen Jahr mit dem UBS EUR AAA CLO UCITS ETF und dem UBS Treasury Yield Plus UCITS ETF bereits zwei aktive Anleihen-ETFs an den Markt gebracht wurden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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