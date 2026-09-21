Wien (www.fondscheck.de) - Hamilton Lane verstärkt sein europäisches Private-Markets-Geschäft mit Diana Celotto, so die Experten von "FONDS professionell". Sie wechsele von UBS Unified Global Alternatives zu dem Investmentmanager und übernimmt als Managing Director eine Führungsrolle im Team Fund Investment & Managed Solutions. Von London aus solle sie die Beziehungen zu General Partners (GPs) im europäischen Primärmarktgeschäft verantworten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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