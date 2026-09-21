Die Ams-Osram-Aktie gehört am Montag mit einem Kursgewinn von rund +24% auf etwa 21,40 SFR (Schweizer Franken) zu den größten Gewinnern am Montag an der Schweizer Börse. Zuletzt bewegte sich die Aktie in einer breiten Handelsspanne zwischen rund 15 und 21 SFR. Auslöser für den Kurssprung ist eine neue Technologie für KI-Rechenzentren. Hier stellt sich die Frage: Was bedeutet das mittelfristig für die Aktie? Neue Technologie für KI-Rechenzentren Alles, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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