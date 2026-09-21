AMS-Osram hat heute kräftig zugelegt, die Aktie schoss um fast ein Fünftel auf 20,50 Franken nach oben. Grund dafür ist ein technologischer Durchbruch bei sogenannten Dünnschicht-VCSELs, die das Unternehmen für den Ausbau von KI-Rechenzentren entwickelt hat. Ein Paukenschlag, der an der Börse nicht ungehört blieb. Was steckt hinter dem Kurssprung? AMS-Osram gab bekannt, einen Meilenstein bei Dünnschicht-VCSELs erreicht zu haben. Gemeinsam mit Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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