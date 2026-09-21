Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG



21.09.2026 / 17:41 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.09.2026 Kursziel: 20,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers

W&W - Segmentwechsel in Scale bringt Kostenersparnis und höheren Dividendenausblick



Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) richtet ihre Kapitalmarktstrategie neu aus und kündigt einen bedeutenden strukturellen Schritt an. W&W plant den Wechsel vom Prime Standard in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse (wirksam voraussichtlich zum 6. Oktober 2026). Im Zuge dessen stellt der Konzern seine Rechnungslegung vom komplexen IFRS-Standard auf das Handelsgesetzbuch (HGB) um.



Maßgeschneiderte Kapitalmarktstruktur bringt operative und bilanzielle Vorteile: Der Wechsel in das Scale-Segment bietet für W&W maßgeschneiderte strategische Vorteile, die weit über reine Kostenersparnisse hinausgehen. Zum einen entfällt durch die Umstellung von IFRS auf HGB die künstliche Ergebnisvolatilität aus Fair-Value Marktbewertungen (z. B. bei Zinsderivaten); das HGB-Vorsichtsprinzip sorgt künftig für ein deutlich stetigeres und verlässlicheres Bild der operativen Ertragskraft. Zum anderen befreit das Downlisting den Konzern von den komplexen Berichtspflichten des Regulierten Marktes. Angesichts der Aktionärsstruktur mit einem dominanten Ankeraktionär (Wüstenrot Stiftung ~67,4 %) und geringem Streubesitz stand der administrative Aufwand für den Prime Standard in keinem Verhältnis mehr.



Gezielte Erhöhung der Ausschüttung für Aktionäre: Die durch das Downlisting und den Entfall komplexer Berichterstattungspflichten eingesparten Kosten sollen direkt den Aktionären zugutekommen. Vorstand und Aufsichtsrat planen der Hauptversammlung ab 2027 eine Anhebung der Dividende von derzeit 0,65 EUR auf 0,75 EUR je Aktie vorzuschlagen. Dies unterstreicht die verlässliche Dividendenpolitik des Konzerns und bietet auf aktuellem Kursniveau eine attraktive Dividendenrendite von über 5 %. Damit signalisiert W&W auch bestehenden Investoren, die seit längerem eine Dividenenerhöhung fordern, dass man den konstruktiven Austausch sucht, die Argumente des Kapitalmarkts ernst nimmt und aktiv auf die Wünsche der Aktionäre eingeht.



Transformation Bestform 2030 sichert langfristige Profitabilität: Parallel zur Neuaufstellung am Kapitalmarkt treibt W&W die operative Effizienzsteigerung im Gesamtkonzern mit Nachdruck voran. Im Mittelpunkt des Programms Bestform 2030 stehen die grundlegende Erneuerung der IT-Infrastruktur, die durchgängige Automatisierung von Kernprozessen sowie der skalierte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Das klare Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Verwaltungsaufwendungen im gesamten Konzern nachhaltig zu senken und insbesondere die Ertragskraft im Bauspar- und Kreditgeschäft im Segment Wohnen dauerhaft abzusichern.



Fazit: Der Wechsel in das Scale-Segment geht zwar mit einem Ausscheiden aus den Indizes der Deutschen Börse (SDAX) einher, schärft aber das Profil von W&W als kapitaldisziplinierter und substanzstarker Value- und Dividendentitel. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR.







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