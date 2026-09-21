Köln (ots) -Die internationale Quick-Service-Marke eröffnet am 24. September ihr erstes deutsches Restaurant in Köln - weitere Standorte befinden sich bereits in PlanungTaco Bell kommt nach Deutschland. Am 24. September eröffnet die international bekannte Quick-Service-Marke am Hohenzollernring 50 in Köln ihr erstes deutsches Restaurant. Es ist der Auftakt zu langfristigen Wachstumsplänen für den hiesigen Markt.Mit dem Deutschlandstart will Taco Bell in mehreren Metropolen Fuß fassen. Weitere Restaurants sind bereits in Planung, zunächst in Köln, Berlin und Stuttgart. Besonderes Wachstumspotenzial sieht die Marke in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und im Großraum Berlin."Deutschland ist für Taco Bell ein Markt mit enormem Potenzial, und Köln ist der ideale Startpunkt", sagt Ian Cranna, General Manager von Taco Bell Europe. "Die Stadt hat eine lebendige Food- und Nightlife-Szene und passt damit perfekt zur Marke. Das ist der erste Schritt auf unserem Weg, Taco Bell in Deutschland dauerhaft zu etablieren."Den Markteintritt vollzieht Taco Bell über ein Multi-Franchise-Modell, das die Stärke und Erfahrung einer internationalen Marke mit der Marktkenntnis erfahrener lokaler Betreiber verbindet. Partner sind die FeelBetter Holding und die Schaal Group, beide mit Expertise in den Bereichen Immobilien, Handel und Gastronomie."Deutschland ist ein spannendes neues Kapitel für Taco Bell und ein wichtiger Markt für unser internationales Wachstum", sagt Ankush Tuli, Managing Director von Taco Bell International. "Taco Bell ist schon immer eigene Wege gegangen, bei Food, Innovation und Kultur. Wir sind überzeugt, dass diese Eigenständigkeit auch hierzulande ankommt. Köln ist erst der Anfang, denn wir haben Größeres vor: eine Marke, die neue Fans begeistert und langfristig fester Bestandteil des Marktes wird."Taco Bell steht für mexikanisch inspiriertes Essen, das Lust auf mehr macht, mit ganz eigener Handschrift bei Geschmack, Textur und Format. Gäste erwarten Klassiker wie Tacos, Burritos, Quesadillas und Nachos sowie Taco-Bell-Originale wie der ikonische Crunchwrap Supreme. Auch vegetarische Gerichte gehören zum Angebot, die meisten davon lassen sich wahlweise mit schwarzen Bohnen oder pflanzlichem Protein bestellen.Bestellt wird am digitalen Kiosk, gegessen wird vor Ort oder unterwegs. Ein Lieferservice soll wenige Wochen nach der Eröffnung folgen.Schon vor dem Opening hat Taco Bell Köln auf sich aufmerksam gemacht: Am Samstag, 19. September, war ein Umzugswagen unter dem Motto "Moving In" in der Stadt unterwegs. Er verwies auf den Eröffnungstermin am 24. September und lud per QR-Code zur Teilnahme an einem Gewinnspiel ein, ein erster Vorgeschmack auf die Ankunft der Marke in Deutschland.Weitere Informationen zu künftigen Standorten wird Taco Bell zu gegebener Zeit bekannt geben.Über Taco Bell Corp.Seit 1962 begeistert Taco Bell Generationen von Fans mit innovativen, mexikanisch inspirierten Gerichten, die Lust auf mehr machen. Als eine der weltweit führenden Restaurantmarken bedient Taco Bell jede Woche Millionen Gäste in fast 10.000 Restaurants in mehr als 40 Märkten. Bekannt ist die Marke für ihren kulturellen Einfluss, ihre konsequente Fan-Orientierung und ihre Lust, Erwartungen zu durchbrechen. Das Magazin Fast Company (https://www.fastcompany.com/91064275/taco-bell-most-innovative-companies-2024-2) zählt Taco Bell zu den "World's Most Innovative Companies", das TIME Magazine (https://time.com/collection/time100-companies-2023/6285170/taco-bell/) zu den "Most Influential Companies".Alles Neue rund um Taco Bell Deutschland gibt es auf Instagram (https://www.instagram.com/tacobellde/), TikTok (https://www.tiktok.com/discover/taco-bell-deutschland) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/taco-bell)Pressekontakt:Edelman GmbHCalvin SchifflerCalvin.Schiffler@edelman.comOriginal-Content von: TACO BELL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183442/6356353