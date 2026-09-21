EQS-News: Huawei Technologies Co., Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Huawei bringt die Fintelligent AI Solution auf den Markt, um Finanzinstituten weltweit dabei zu helfen, das Motto "Own Your AI, Own Your Intelligence" zu verwirklichen



21.09.2026 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AAuf Basis der Open-Source-Agentenplattform "openJiuwen" in Finanzqualität und einer offenen Recheninfrastruktur hat Huawei die "Agent Factory", die "Token Factory" und die "Data-Knowledge Factory" entwickelt, um den groß angelegten Einsatz von Agenten in Produktionsqualität zu beschleunigen. SHANGHAI, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2026 veranstaltete Huawei einen Global Finance Summit. Jason Cao, CEO der Huawei Digital Finance BU, hielt eine Keynote mit dem Titel "Owning Your AI, Advancing Agentic Banking", in der er den globalen Finanzkunden das Konzept "Own Your AI, Own Your Intelligence" vorstellte und die Huawei Fintelligent AI Solution weltweit auf den Markt brachte. Die Lösung konzentriert sich auf zentrale Herausforderungen beim groß angelegten KI-Einsatz in der globalen Finanzbranche, darunter Sicherheit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit. Sie unterstützt Finanzinstitute dabei, ein neues Kompetenzsystem aufzubauen und mithilfe von drei intelligenten Fabriken - Agent Factory, Token Factory und Data-Knowledge Factory - ihre unternehmensweite KI-Architektur, eine Agent-Grundlage aus einer Hand, Bankfachintelligenz sowie den Token-Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg kontinuierlich zu entwickeln und weiterzuentwickeln, wodurch der Übergang zu "agentenbasierten Finanzen beschleunigt wird. Jason Cao sagte: "Der Wettbewerb im Bereich der Finanz-KI verlagert sich von der Modellfähigkeit hin zur unternehmensweiten KI-Systemfähigkeit. Jedes Finanzinstitut sollte seine eigene KI besitzen und die Wahl sowie die Weiterentwicklung der KI selbst in der Hand behalten. Wirklich Eigentümer der eigenen KI zu sein, bedeutet nicht, ein bestimmtes Modell zu verwenden oder einige wenige KI-Anwendungen einzusetzen. Es bedeutet, unabhängig wählen, sicher betreiben, in großem Maßstab replizieren und die eigenen KI-Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln zu können. Durch offene Architektur, Plattformen und Rechenleistung wird Huawei gemeinsam mit Kunden und Partnern daran arbeiten, KI in großem Maßstab in den Kerngeschäftsbetrieb zu integrieren und den Übergang zu agentenbasierten Finanzen zu beschleunigen." Die "Agent Factory" skaliert KI zu einer unternehmensweiten Fähigkeit; die "Token Factory" bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und ein nachhaltiges Token-Management über den gesamten Lebenszyklus hinweg; und die "Data-Knowledge Factory" sammelt Wissensressourcen, um Finanzinstituten den Aufbau von Intelligenz als interne Kompetenz zu ermöglichen. Gemeinsam verbinden die drei intelligenten Fabriken Daten, Wissen, Tokens und die Fähigkeiten der Agenten. Die Agent Factory konzentriert sich darauf, Banken beim Aufbau, Betrieb und der Verwaltung von Agenten in großem Maßstab zu unterstützen. So ermöglicht sie den Übergang von KI-Fähigkeiten aus isolierten Anwendungen hin zu unternehmensweiter Intelligenz und fördert gleichzeitig die Sammlung, Wiederverwendung und einheitliche Verwaltung von Agentenressourcen. openJiuwen ist eine Open-Source-Agentenplattform, die für die Zusammenarbeit mehrerer Agenten konzipiert ist und über Zuverlässigkeit sowie Rechenleistung auf Unternehmensniveau verfügt. Aufgebaut auf einem Produktionskernel in Finanzqualität bietet sie drei Kernfunktionen: stabile, lang andauernde Abläufe, Komponenten in Finanzqualität sowie Entwicklung und Betrieb aus einer Hand. openJiuwen stellt eine einheitliche Unternehmensgrundlage bereit, die es Finanzinstituten ermöglicht, Agenten auf derselben Agentenplattform zu erstellen, auszuführen, zu verwalten und zu steuern. Huawei hat TokeNexus eingeführt, eine Lösung für den gesamten Lebenszyklus des Token-Betriebs, die die Token-Planung, effiziente Produktion, intelligente Planung und globale Optimierung abdeckt und so einen einheitlichen Betrieb und eine einheitliche Verwaltung über den gesamten Token-Lebenszyklus hinweg ermöglicht. Durch eine durchgängig integrierte Steuerung unterstützt TokeNexus Finanzinstitute dabei, KI zu skalieren und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten, die Leistung zuverlässig zu gestalten und die Versorgung nachhaltig zu gestalten. Huawei schlägt die Data-Knowledge Factory vor, die Bankdaten, Dokumente und Regeln in Wissen umwandelt, das Agenten verstehen, dem sie vertrauen und auf das sie zurückgreifen können, und dieses schrittweise zur bankeneigenen Domain Intelligence aufbaut. Auf dem Gipfel stellte Huawei die "Financial Agentic Data Solution" vor. Die Lösung konzentriert sich auf Daten- und Wissenspipelines und versorgt Finanzagenten mit hochwertigen Daten und Wissen, sodass hochwertige Daten und Wissen kontinuierlich zu den Agenten fließen können. Aufbauend auf dieser Entwicklung schafft die Data-Knowledge Factory einen systematischen Upgrade-Pfad von der Datenversorgung zur Wissensversorgung. Die AI Coding Solution von Huawei verfolgt einen ontologieorientierten Ansatz, um wertvolle Geschäftsregeln, die im Code von Altsystemen verborgen sind, in wiederverwendbare Wissensressourcen umzuwandeln, die von der KI verstanden und genutzt werden können, wodurch die Modernisierung der Kernsysteme beschleunigt wird. Auf dem Gipfel stellte Huawei gemeinsam mit Vertretern aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Wertpapiere sowie Industriepartnern das "2026 Huawei Global Financial Lighthouse" vor, das neun Leuchtturm-Praktiken hervorhebt und Referenzfälle für die digitale und intelligente Transformation in der globalen Finanzbranche liefert. Huawei ist seit 16 Jahren intensiv in der Finanzbranche tätig. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 7.100 Kunden aus der Finanzbranche in über 80 Ländern und Regionen betreut, darunter 54 der 100 weltweit führenden Banken. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-die-fintelligent-ai-solution-auf-den-markt-um-finanzinstituten-weltweit-dabei-zu-helfen-das-motto-own-your-ai-own-your-intelligence-zu-verwirklichen-302884920.html



21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News