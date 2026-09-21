Regensdorf - Wer in der Schweiz ein Zimmer sucht, stösst auf Preisspannen, die sich mit deutschen Verhältnissen kaum vergleichen lassen. Dasselbe möblierte Zimmer kostet in Zürich das Doppelte dessen, was im Jura verlangt wird, und der Unterschied erklärt sich nur zum Teil über die Ausstattung. Für Berufseinsteigende, Wochenaufenthalter und Studierende entscheidet die Regionwahl deshalb stärker über das Budget als jede Verhandlung über die Miete. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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