Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind dank niedrigerer Ölpreise schwungvoll in die neue Börsenwoche gestartet. Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) setzten die Anleger ihre Hoffnungen auf diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Situation im Nahen Osten. Der EuroStoxx 50 schloss am Montag mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 6.318,20 Punkten. Ausserhalb der Eurozone ging es für den britischen FTSE 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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