EQS Stimmrechtsmitteilung: PVA TePla AG
Die Van Lanschot Kempen Investment Management N.V., Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 18.09.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle vom 14.09.2026 über Folgendes informiert:
21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PVA TePla AG
|Im Westpark 10-12
|35435 Wettenberg
|Deutschland
|Internet:
|www.pvatepla.com
|LEI Code:
|5299002Y7DARXV2Y4R82
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2402642 21.09.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group