EQS Stimmrechtsmitteilung: PVA TePla AG

PVA TePla AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.09.2026 / 19:35 CET/CEST

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Die Van Lanschot Kempen Investment Management N.V., Amsterdam, Niederlande hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 18.09.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle vom 14.09.2026 über Folgendes informiert: Die Beteiligung an der PVA TePla AG ist eine langfristige Investition und erfolgt mit dem Ziel, Kapitalzuwachs zu erzielen.

Je nach Marktentwicklung und weiteren wirtschaftlichen Gegebenheiten behält sich Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. vor, innerhalb der nächsten zwölf Monate durch Kauf oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.

Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. beabsichtigt derzeit nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands oder des Aufsichtsrats der PVA TePla AG auszuüben.

Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. beabsichtigt derzeit nicht, wesentliche Änderungen an der Kapitalstruktur von PVA TePla hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie der Dividendenpolitik herbeizuführen.

Der Erwerb der Stimmrechte wurde aus Mitteln finanziert, die vollständig im Besitz von Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. sind und von dieser verwaltet werden.



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