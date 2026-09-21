New York - Die US-Börsen haben am Montag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.048 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.765 Punkten 1,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 30.480 Punkten 2,8 Prozent im Plus.



Besonders für Erleichterung sorgte an der Wall Street der sinkende Ölpreis, nachdem der jüngste starke Anstieg die Sorge vor einem Zinserhöhungszyklus angeheizt hatte. Nun sorgten Analysen, wonach sich die Exporte aus Saudi-Arabien im September bislang wieder einigermaßen erholt haben, für ein Aufatmen. Zudem kursierten Berichte, dass die wichtigste Ost-West-Pipeline des Landes, die bei Angriffen beschädigt worden war, bald wieder repariert werden soll.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1466 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8721 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.345 US-Dollar gezahlt (-0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,84 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 100,10 US-Dollar, das waren 375 Cent oder 3,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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