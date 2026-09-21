Zürich - Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich offen für Reformen gezeigt und eine unabhängige externe Überprüfung der Entscheidungsprozesse des Weltfußballverbandes vorgeschlagen.



In einem Schreiben an den Fifa-Rat und die Präsidenten der 211 Mitgliedsverbände erklärte Infantino, dass das Vorgehen bei einem inzwischen zurückgezogenen Investitionsvorschlag Bedenken ausgelöst habe.



Infantino erklärte weiter, dass er den Rat fragen werde, ob eine unabhängige externe Überprüfung des aktuellen Governance-Rahmens für wichtige strategische Initiativen in Auftrag gegeben werden solle. Zudem wolle er Gespräche mit Konföderationen, Mitgliedsverbänden und anderen Interessengruppen führen, um die Entscheidungsprozesse der Fifa zu stärken. Die Überprüfung solle klären, wer die Autorität über bedeutende Initiativen habe und wie Transparenz und Verantwortlichkeit verbessert werden könnten.



Der Vorschlag kam, nachdem Infantino wegen seines Plans, 20 Prozent der kommerziellen Rechte der Fifa an private Investoren zu verkaufen, auf heftige Kritik gestoßen war. Der Plan wurde im Juli nach Widerstand und Boykottdrohungen zurückgezogen. Infantino erklärte, dass der Vorschlag nie vollständig dem Rat und den Mitgliedsverbänden präsentiert worden sei und dass er nun zurückgezogen wurde. Er sagte, dass die Ansichten der Mitgliedsverbände zu Vorschlägen oder Governance-Fragen keinen Einfluss darauf hätten, wie sie von der Fifa behandelt würden.





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