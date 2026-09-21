Die neue Partnerschaft bietet Vertriebspartnern einen praktischen Ansatz, um Emissionen zu messen, Roadmaps zur Dekarbonisierung zu erstellen und Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit nachzuweisen.

Heute hat Lenovo bekannt gegeben, dass Schneider Electric, global führend bei Energietechnologie, als strategischer Partner dem Lenovo 360 Circle beitreten wird, um IT-Vertriebspartnern Fachwissen zur Dekarbonisierung und entsprechende Management-Tools direkt zur Verfügung zu stellen.

Lenovo 360 Circle ist Lenovos globale Nachhaltigkeits-Community, die Vertriebspartner weltweit zusammenbringt, um gemeinsam Herausforderungen anzugehen, den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit zu beschleunigen und Nachhaltigkeitsziele in Geschäftsmöglichkeiten umzusetzen. Über sein "Allyship"-Programm vernetzt Lenovo 360 Circle Partner mit führenden Technologie- und Branchenorganisationen, um die Zusammenarbeit zu fördern und Zugang zu Fachwissen zu bieten, das den Partnern hilft, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen.

Als neuester strategischer Partner wird Schneider Electric seine Initiative "Decarbonization Champion" in die Community einbringen und berechtigten Mitgliedern Zugang zu Tools für das CO2-Management sowie praktische Unterstützung durch Spezialisten der Schneider Electric Advisory Services bieten. So können sie ihre Emissionen messen, Möglichkeiten zur Reduzierung identifizieren und einen praktischen Fahrplan zur Dekarbonisierung für ihr Unternehmen entwickeln.

"Der Weg jedes Partners zur Nachhaltigkeit ist einzigartig, doch der Handlungsbedarf war noch nie so groß wie heute", sagte Paul Tyrer, Vice President, Global AI Enterprise and Partner Ecosystem, bei Schneider Electric. "Mit dem 'Decarbonization Champion'-Programm schaffen wir die nötige Dynamik, um die umfassende Herausforderung der Scope-3-Emissionen anzugehen und dauerhafte Fortschritte in unserer gesamten Branche voranzutreiben. Jetzt können Partner ihre Fortschritte bei den Scope-1- und Scope-2-Emissionen mit maßgeschneiderten Leitlinien und praktischen Roadmaps beschleunigen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Die 'Decarbonization Champions' werden als führende Partner in der IT-Branche anerkannt, die den höchsten Standard für Nachhaltigkeit setzen, indem sie ihre Ambitionen in messbare Ergebnisse umsetzen."

Der Business Case für Dekarbonisierung

Da Anforderungen an die Nachhaltigkeit bei Kundenentscheidungen, Ausschreibungen und in Lieferketten eine immer größere Rolle spielen, sehen sich Vertriebspartner mit steigenden Erwartungen konfrontiert, glaubwürdige Fortschritte nachzuweisen. Diese Fortschritte besser zu messen und nachzuweisen, kann Partnern dabei helfen, den sich wandelnden Erwartungen von Kunden gerecht zu werden und ihr Unternehmen von der Konkurrenz abzuheben.

Viele Unternehmen wissen jedoch nicht, wo genau sie ansetzen sollen. Die Unternehmen müssen zunächst verstehen, woher ihre Treibhausgasemissionen stammen, Möglichkeiten zu deren Reduzierung identifizieren und diese Erkenntnisse dann in praktische Maßnahmen mit messbaren Ergebnissen umsetzen.

"Bei Nachhaltigkeit geht es nicht mehr nur um Verpflichtungen. Sie hat zunehmend Einfluss auf den Marktzugang, die Kundenpräferenzen und das Unternehmenswachstum", sagte Virginie le Barbu, Executive Director of Global Sustainability for International Markets bei Lenovo. "Durch den Lenovo 360 Circle und unsere Zusammenarbeit mit Schneider Electric erhalten Partner praktisches Fachwissen zur Dekarbonisierung, das ihnen hilft, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und auf die sich wandelnden Kundenerwartungen zu reagieren."

Wie die Initiative "Decarbonization Champion" funktioniert

Aufbauend auf dem bestehenden "Connect, Learn and Lead"-Programm von Lenovo 360 Circle bietet die Initiative "Decarbonization Champion" von Schneider Electric teilnahmeberechtigten Partnern einen vierstufigen Weg, der Schulungen, Tools zum CO2-Management und fachliche Unterstützung kombiniert, um ihnen zu helfen, ihre Emissionen zu verstehen und diese Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen:

Wissen erwerben: Fachwissen zu den Themen Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung mithilfe der Schneider Electric Sustainability School und der Lenovo 360 Sustainability Learning Paths erwerben

Fachwissen zu den Themen Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung mithilfe der Schneider Electric Sustainability School und der Lenovo 360 Sustainability Learning Paths erwerben Auswirkungen messen: Tools zum CO2-Management nutzen, um eine Basislinie für Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu erstellen, und so die Daten erhalten, die zum Verständnis der Umweltauswirkungen erforderlich sind. Partner, die die Schulungs- und Messphasen erfolgreich abschließen, erhalten die Auszeichnung "Schneider Electric Decarbonization Champion"

Tools zum CO2-Management nutzen, um eine Basislinie für Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu erstellen, und so die Daten erhalten, die zum Verständnis der Umweltauswirkungen erforderlich sind. Partner, die die Schulungs- und Messphasen erfolgreich abschließen, erhalten die Auszeichnung "Schneider Electric Decarbonization Champion" Roadmap erstellen: Praktische Unterstützung durch Spezialisten von Schneider Electric erhalten, darunter ein Remote-Standortaudit, ein Strategie-Workshop und eine gemeinsam erarbeitete Roadmap zur Dekarbonisierung, um Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren und nach Prioritäten zu ordnen.

Praktische Unterstützung durch Spezialisten von Schneider Electric erhalten, darunter ein Remote-Standortaudit, ein Strategie-Workshop und eine gemeinsam erarbeitete Roadmap zur Dekarbonisierung, um Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren und nach Prioritäten zu ordnen. Aktiv werden und Fortschritte dokumentieren: Die im Rahmen der Roadmap identifizierten vorrangigen Initiativen umsetzen und die Fortschritte im Laufe der Zeit verfolgen. Partner, die sich für die Implementierung förderfähiger Lösungen von Schneider Electric entscheiden, können zudem Rabattmöglichkeiten in Anspruch nehmen, um ihre Maßnahmen zur Dekarbonisierung zu unterstützen.

Der Prozess ist als fortlaufender Kreislauf aus Messung und kontinuierlicher Verbesserung konzipiert und nicht als einmalige Nachhaltigkeitsbewertung.

Zwei führende Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit ein Partner-Ökosystem

Die Partnerschaft vereint sich ergänzende Stärken: die Reichweite und das Engagement von Lenovo 360 Circle mit der Fachkompetenz und der bewährten Erfahrung von Schneider Electric im Bereich der Dekarbonisierung.

Heute vereint Lenovo 360 Circle mehr als 861 Partner in 68 Märkten und hat durch unabhängige Untersuchungen zum ClimateChoice-Benchmarking messbare Fortschritte bei den teilnehmenden Partnern nachgewiesen. Schneider Electric verfügt über umfassende Erfahrung, wie Unternehmen unterstützt werden können, ihre Nachhaltigkeitsziele in die Tat umzusetzen. Die 1.000 wichtigsten Lieferanten des Unternehmens konnten ihre betrieblichen Emissionen zwischen 2021 und 2025 um 56 Prozent verringern.

Beide Unternehmen wurden zudem als "Champions" in Omdias globaler Sustainable Ecosystems Leadership Matrix 2026 ausgezeichnet, was ihre Ansätze zur Förderung der Nachhaltigkeit in ihren jeweiligen Ökosystemen widerspiegelt.

Gemeinsam können Lenovo und Schneider Electric praktische Möglichkeiten zur Dekarbonisierung aufzeigen und so den Partnern dabei helfen, ihr Wissen über Nachhaltigkeit in konkrete Messungen, Planungen und Maßnahmen umzusetzen.

Im Lenovo 360 Partner Hub erfahren Sie mehr.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globaler Technologiegigant mit einem Umsatz von $83 Milliarden, belegt Platz 153 der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI" die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch erstklassige Innovation und ein Full-Stack-KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Computing, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer weltweiten Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter: www.lenovo.com und verfolgen Sie aktuelle Meldungen über unseren Newsroom.

Über Schneider Electric

Schneider Electric ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnologie, das durch die Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung von Industrien, Unternehmen und Haushalten Effizienz und Nachhaltigkeit vorantreibt. Seine Technologien ermöglichen es, dass Gebäude, Rechenzentren, Fabriken, Infrastruktur und Stromnetze als offene, miteinander vernetzte Ökosysteme funktionieren, wodurch Leistung, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit gesteigert werden. Das Portfolio umfasst intelligente Geräte, softwaredefinierte Architekturen, KI-gestützte Systeme, digitale Dienste und fachkundige Beratung. Mit 160.000 Mitarbeitern und 1 Million Partnern in über 100 Ländern zählt Schneider Electric zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt. Erfahren Sie mehr über "Advancing Energy Tech" unter: Schneider Electric Insights.

Ressourcen zum Thema Die präzisen Ergebnisse im Bereich Nachhaltigkeit und die Highlights finden Sie in den Nachhaltigkeitsberichten von Schneider Electric, die gemeinsam mit den Finanzergebnissen der Gruppe veröffentlicht werden.

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