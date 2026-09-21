Washington - Die US-Sender CNN und MS NOW sowie das Nachrichtenportal «Politico» wollen gegen die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Verbannung aus dem Weissen Haus klagen. Das Verbot stelle eine «Bedrohung für die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne Einmischung der Regierung dar», erklären die Medienhäuser in einer gemeinsamen Mitteilung. Man habe die Regierung darüber informiert, dass die Klage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab