Berlin - Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Luis Bobga, hat die Grünen in Berlin nach der Wahl des Abgeordnetenhauses aufgefordert, eine Koalition mit der Linken und der SPD zu schließen.



"Keine Partei hat in Berlin stärker verloren als die CDU - und das auch zurecht", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wer daraus ableitet, dass ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen die Antwort sein kann, der muss schon einen massiven kognitiven Spagat hinlegen." Der grüne Spitzenkandidat Werner Graf habe "vor der Wahl kein Geheimnis aus seiner Präferenz für ein linkes Bündnis gemacht", fügte Bobga hinzu. "Daran werden wir ihn auch nach der Wahl messen."



Er ergänzte: "Der Ball liegt nach diesem Wahlkampf aber ohne Frage vor allem bei den Linken und der SPD, die sich in den letzten Wochen gegenseitig mit roten Linien überboten haben. Das muss jetzt aufgelöst werden, um den Wählerstimmen gerecht zu werden."





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