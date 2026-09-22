Berlin - Kurz vor der Aussprache der Unionsfraktion an diesem Dienstag über das erneute Wahldesaster der CDU fordert der Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) auf, einen Entlastungsplan für die Bürger zu präsentieren.
"Die Menschen erleben jeden Tag, dass Tanken, Einkaufen und Heizen immer teurer werden. Zugleich wächst die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz", sagte Kuban dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Deshalb muss der Kanzler jetzt einen klaren Plan für Reformen und Entlastungen vorlegen."
Nötig seien strukturelle Veränderungen für Wachstum und konkrete Maßnahmen, die die Menschen im Portemonnaie spürten, sagte Kuban. Er forderte: "Energiepreise senken, Lohnnebenkosten stabilisieren, Bürokratienotbremse einführen sowie CO2-Bepreisung auf das europäische Niveau führen und die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel auf null senken." Es gehe darum, den Menschen und Unternehmen wieder Luft zum Atmen zu geben. "Nur dann wird klar: Die Bundesregierung hat verstanden und ändert ihre Politik", sagte Kuban.
"Die Menschen erleben jeden Tag, dass Tanken, Einkaufen und Heizen immer teurer werden. Zugleich wächst die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz", sagte Kuban dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Deshalb muss der Kanzler jetzt einen klaren Plan für Reformen und Entlastungen vorlegen."
Nötig seien strukturelle Veränderungen für Wachstum und konkrete Maßnahmen, die die Menschen im Portemonnaie spürten, sagte Kuban. Er forderte: "Energiepreise senken, Lohnnebenkosten stabilisieren, Bürokratienotbremse einführen sowie CO2-Bepreisung auf das europäische Niveau führen und die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel auf null senken." Es gehe darum, den Menschen und Unternehmen wieder Luft zum Atmen zu geben. "Nur dann wird klar: Die Bundesregierung hat verstanden und ändert ihre Politik", sagte Kuban.
© 2026 dts Nachrichtenagentur