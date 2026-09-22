Skalierung Deluxe: 62% Umsatzwachstum und weitere Portfolioakquisitionen!

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OR Royalties profitiert vom starken Edelmetallumfeld und baut sein Royalty-Portfolio weiter aus. Neue Assets sollen die Cashflow-Basis langfristig verbreitern.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 22.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) hat im zweiten Quartal 2026 deutlich gezeigt, welche Wirkung steigende Edelmetallpreise auf das Geschäftsmodell eines Royalty- und Streaming-Unternehmens entfalten können. Umsatz aus Royalties und Streams sowie operativer Cashflow stiegen jeweils um 62%. Gleichzeitig baut das Unternehmen sein Portfolio mit erheblichem Kapitaleinsatz weiter aus. Im Mittelpunkt stehen Canadian Malartic in Québec, neue Cashflow-Quellen wie San Gabriel in Peru sowie Entwicklungsoptionen wie Spring Valley in Nevada.

Bemerkenswert ist, dass der Anstieg des Umsatzes deutlich stärker ausfiel als das Wachstum der tatsächlich verdienten Goldäquivalentunzen. OR Royalties erzielte im zweiten Quartal 20.757 GEOs, lediglich rund 5% mehr als im Vorjahresquartal. Das zeigt, wie stark neben dem Portfolioausbau insbesondere die höheren Edelmetallpreise auf Umsatz und Cash Margin wirken. Gleichzeitig macht die Entwicklung deutlich, worauf es bei einem Royalty-Unternehmen langfristig ankommt: nicht auf den Betrieb einzelner Minen, sondern auf die Qualität, Lebensdauer und Diversifikation der zugrunde liegenden Beteiligungen.

62% Umsatzwachstum bei hoher Cash Margin

Im zweiten Quartal 2026 erzielte OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) einen Umsatz von 97,8 Mio. USD, nach 60,4 Mio. USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow stieg ebenfalls von 51,4 Mio. auf 83,2 Mio. USD. Die ausgewiesene Cash Margin erreichte 94,7 Mio. USD beziehungsweise 96,8% des Umsatzes, verglichen mit 95,8% im Vorjahresquartal. Die Cash Margin ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und sollte entsprechend nicht mit dem IFRS-Gewinn oder dem operativen Cashflow gleichgesetzt werden.

Auch beim Ergebnis zeigte sich die Entwicklung deutlich. OR Royalties erzielte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 61,4 Mio. USD beziehungsweise 0,33 USD je Aktie, gegenüber 32,4 Mio. USD beziehungsweise 0,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das bereinigte Ergebnis ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und lag bei 60,5 Mio. USD beziehungsweise 0,32 USD je Aktie, nach 34,1 Mio. USD beziehungsweise 0,18 USD ein Jahr zuvor.

Für das erste Halbjahr summiert sich der Umsatz auf 200,7 Mio. USD, verglichen mit 115,3 Mio. USD im ersten Halbjahr 2025. Der operative Cashflow erreichte 155,0 Mio. USD gegenüber 97,5 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Damit hat OR Royalties bereits im ersten Halbjahr einen erheblichen Cashflow erwirtschaftet, der für Dividenden, Aktienrückkäufe und den weiteren Ausbau des Portfolios eingesetzt werden kann.

GEO-Wachstum fällt deutlich geringer aus

Interessant ist die Diskrepanz zwischen Umsatz- und GEO-Wachstum. OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) verdiente im zweiten Quartal 20.757 Goldäquivalentunzen (GEOs), nach 19.700 GEOs im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Plus von rund 5%. Der Umsatz legte dagegen um 62% zu.

Der wesentliche Faktor ist das Preisumfeld. Royalty- und Streaming-Unternehmen können bei steigenden Edelmetallpreisen überproportional profitieren, da sich die Einnahmen erhöhen, ohne dass im gleichen Umfang die operativen Minenkosten des Betreibers auf OR Royalties übergehen. Gleichzeitig kamen erste Beiträge neuer Assets hinzu. Die GEO-Zahl lag im zweiten Quartal allerdings unter dem ersten Quartal. Das Unternehmen verwies unter anderem auf einen ungeplanten sechstägigen Stillstand der Mühle bei Canadian Malartic sowie auf die geplante Minensequenz bei Mantos Blancos. Diese Effekte wurden teilweise durch Beiträge neuerer Assets ausgeglichen.

Für 2026 bekräftigte OR Royalties laut Unternehmensguidance eine erwartete Lieferung von 80.000 bis 90.000 GEOs bei einer durchschnittlichen Cash Margin von rund 97%.

Canadian Malartic bleibt das zentrale Fundament

Trotz der zunehmenden Diversifikation bleibt Canadian Malartic in Québec das wichtigste Asset des Unternehmens. OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) besitzt auf dem Canadian-Malartic-Komplex je nach Teilbereich Royalty-Sätze von etwa 3 bis 5% NSR. Betreiber ist Agnico Eagle Mines. Canadian Malartic ist für OR Royalties deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Royalty nicht nur auf eine einzelne kurzfristige Produktionsphase ausgerichtet ist. Mit dem bestehenden Tagebau und insbesondere der sich entwickelnden Odyssey-Untertagemine verfügt der Komplex über eine langfristige Perspektive.

Quelle: OR Royalties Inc.

Anfang Juli 2026, zu Beginn des dritten Quartals, meldete Agnico Eagle eine Bewegung des Gesteinsmassivs an der Nordwand des Barnat-Tagebaus. Der Abbau bei Barnat wurde vorsorglich vorübergehend ausgesetzt. Nach den bis dahin verfügbaren Informationen erwartete Agnico Eagle für das zweite Halbjahr 2026 eine mögliche Reduzierung der Produktion bei Canadian Malartic um etwa 60.000 bis 80.000 Unzen Gold. Für 2027 und 2028 wurden mögliche Minderungen von jeweils bis zu rund 150.000 Unzen genannt. OR Royalties erklärte daraufhin, die 2026-GEO-Guidance und den Fünfjahresausblick unverändert zu lassen. Nach aktueller Einschätzung von Agnico Eagle soll die Entwicklung und Produktionsperspektive von Odyssey nicht beeinträchtigt werden. Gleichwohl zeigt das Ereignis exemplarisch ein wesentliches Risiko des Royalty-Modells: OR Royalties kontrolliert die operative Mine nicht selbst und ist daher auf die Entscheidungen und die operative Leistungsfähigkeit seiner Partner angewiesen.

335 Mio. USD für neue Wachstumstreiber

Parallel zum bestehenden Cashflow-Fundament hat OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) im zweiten Quartal 2026 seine Akquisitionsstrategie deutlich vorangetrieben. Insgesamt wurden zuvor angekündigte Transaktionen mit einem Volumen von 335 Mio. USD abgeschlossen.

Eine zentrale Transaktion war die Übernahme von Terraco Gold für 168 Mio. USD. Terraco hielt Royalty-Interessen am Spring-Valley-Goldprojekt in Nevada, das von Solidus Resources entwickelt wird. Nach dem Vollzug lagen die kombinierten NSR-Sätze in den zentralen Spring-Valley-Bereichen bei 6%, 4% beziehungsweise 1%.

Spring Valley gehört damit zu den wichtigen Entwicklungsprojekten im Portfolio. Anders als bei einem bereits produzierenden Asset fallen hier die Einnahmen nicht sofort in gleicher Weise an. Solidus Resources erwartet nach Unternehmensangaben die erste Goldproduktion im ersten Halbjahr 2028. Für OR Royalties entsteht damit ein Hebel auf die Investitionen des Projektbetreibers. Genau diese zeitliche Staffelung ist ein charakteristisches Merkmal des Geschäftsmodells: Ein Teil des Portfolios liefert bereits laufende Einnahmen, während andere Beteiligungen erst später zum Cashflow beitragen können.

Aktienrückkäufe und höhere Dividende

Neben Wachstum durch Akquisitionen setzt OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) auch auf Kapitalrückführungen an die Aktionäre. Im zweiten Quartal wurden 225.712 eigene Aktien zum Einzug für 8,0 Mio. USD beziehungsweise 11,2 Mio. CAD zurückgekauft. Nach dem Barnat-Ereignis erhöhte das Unternehmen im Juli die Rückkaufaktivität deutlich. Im Juli wurden weitere 1.007.496 Aktien für 29,1 Mio. USD beziehungsweise 40,8 Mio. CAD erworben. Damit summierten sich die Rückkäufe 2026 bis dahin auf 1.555.678 Aktien.

Bereits am 6. Mai 2026 hob der Verwaltungsrat die Quartalsdividende auf 0,065 USD je Aktie an. Gegenüber der zuvor gezahlten Quartalsdividende von 0,055 USD entspricht dies einer Erhöhung um 18,2%. Die am 5. August 2026 beschlossene nächste Auszahlung von 0,065 USD je Aktie ist für den 15. Oktober 2026 vorgesehen, Stichtag ist der 30. September 2026.

Die Kombination aus Akquisitionen, Dividende und Aktienrückkäufen zeigt, dass OR Royalties seinen hohen operativen Cashflow für mehrere Zwecke einsetzen kann. Gleichzeitig erhöht sie aber auch die Anforderungen an die Kapitalallokation: Neue Royalties müssen langfristig genügend Cashflow und Wachstum liefern, damit die dafür eingesetzten Mittel einen angemessenen wirtschaftlichen Beitrag leisten.

Von OR Royalties bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von OR Royalties.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/or-royalties-ceo-on-the-growth-outlook-of-50-over-the-next-five-years/

Fazit: OR Royalties vor weiteren Meilensteinen

Mit den neuen Akquisitionen ist OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) weiter gewachsen. Der bilanzielle Wert der Royalty-, Stream- und sonstigen Beteiligungen lag zum 30. Juni 2026 bei rund 1,48 Mrd. USD, gegenüber 1,14 Mrd. USD zum Jahresende 2025.

Im 2026 Asset Handbook beschreibt OR Royalties ein Portfolio von mehr als 200 Royalties und Streams. Mindestens 25 davon sollen nach Unternehmensangaben bis Ende 2026 in Produktion sein.

Damit relativiert sich die Abhängigkeit von einem einzelnen Kernasset zugunsten einer breiter diversifizierten Royalty-Plattform. Gleichzeitig bleibt Canadian Malartic aufgrund seiner Größe und Bedeutung das Ankerasset. Der am 18. Februar 2026 veröffentlichte Fünfjahresausblick von 120.000 bis 135.000 GEOs im Jahr 2030 beschreibt die erwartete Entwicklung der Plattform.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Methodik: Der Beitrag basiert insbesondere auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen von OR Royalties Inc., den veröffentlichten Finanzinformationen für das zweite Quartal 2026, dem 2026 Asset Handbook, der Corporate Presentation vom 2. September 2026, öffentlichen technischen und wirtschaftlichen Informationen der jeweiligen Projektbetreiber sowie weiteren öffentlich zugänglichen Unternehmensinformationen. Finanzielle Angaben sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, in US-Dollar dargestellt. Unternehmensangaben, Prognosen und nicht standardisierte Finanzkennzahlen werden als solche kenntlich gemacht.

Direktquellen: Q2 2026 Results · Barnat Pit Update · Spring Valley Acquisition · 2026 Asset Handbook· Corporate Presentation September 2026 · Dividend releases; Quelle Intro-Bild: OR Royalties, 2026 Asset Handbook, Seite 38

Die Darstellung der einzelnen Minen, Projekte, Royalties und Streams beruht teilweise auf Angaben der jeweiligen Betreiber und/oder von OR Royalties Inc. Die SRC swiss resource capital AG hat keine eigene geologische Exploration, Bohrkampagne, metallurgische Untersuchung, Ressourcen- oder Reservenschätzung, Machbarkeitsstudie oder technische Due-Diligence-Prüfung der genannten Projekte durchgeführt. Die wissenschaftlichen und technischen Inhalte der Q2-2026-Unternehmensmeldung von OR Royalties Inc. wurden von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Diese Prüfung bezieht sich auf die zugrunde liegenden technischen Unternehmensangaben und nicht auf den vorliegenden deutschsprachigen Beitrag.

Royalty- und Streaming-Modell: Royalty- und Streaming-Unternehmen sind wirtschaftlich von den zugrunde liegenden Minen und Projekten abhängig. Obwohl sie im Regelfall nicht die laufenden operativen Kosten der Minen tragen, bestehen unter anderem Risiken aus Veränderungen der Metallpreise, Produktionsmengen, Produktionskosten und Produktionszeitpunkte der Betreiber. Ebenso können Verzögerungen bei Exploration, Entwicklung, Finanzierung, Genehmigung, Bau oder Produktionshochlauf die erwarteten Einnahmen aus Royalties und Streams beeinträchtigen.

Mineral Resources und Mineral Reserves: Angaben zu Mineral Resources und Mineral Reserves der zugrunde liegenden Projekte stammen grundsätzlich von den jeweiligen Projektbetreibern und sind entsprechend deren Klassifikationen und technischen Annahmen zu verstehen. Mineral Resources stellen keine Mineral Reserves dar und sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich gewinnbar. Insbesondere Inferred Mineral Resources weisen eine geringere geologische Sicherheit auf und können nicht unmittelbar in Mineral Reserves überführt werden. Die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung eines Projekts kann erheblich von Ressourcen- oder Reservenschätzungen sowie von technischen Studien abweichen.

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