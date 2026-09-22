München - Auf dem Münchner Oktoberfest ist am Montag ein 52-jähriger serbischer Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts an den Folgen eines Betriebsunfalls gestorben.
Die Polizei teilte mit, dass sich der Unfall gegen 21:50 Uhr auf der Theresienwiese ereignet hatte. Der Mann wurde zunächst schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.
Zeugen des Unfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Ermittlungen vor Ort übernahm das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Fahrgäste des betroffenen Fahrgeschäfts.
Die Polizei teilte mit, dass sich der Unfall gegen 21:50 Uhr auf der Theresienwiese ereignet hatte. Der Mann wurde zunächst schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.
Zeugen des Unfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Ermittlungen vor Ort übernahm das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Fahrgäste des betroffenen Fahrgeschäfts.
© 2026 dts Nachrichtenagentur