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zukunftsbilanzen.de
22.09.2026 06:46 Uhr
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Druckgeschäft, Sport und Gold: Die Aktien von Heidelberger Druck, Adidas und Desert Gold verdienen jetzt Ihre Aufmerksamkeit!

Wir stellen Ihnen heute drei Unternehmen vor, die jetzt Ihre volle Aufmerksamkeit benötigen, denn Adidas zeigt operative Stärke, wird aber vom Markt, möglicherweise zu Unrecht, zu skeptisch beäugt. Heidelberger Druck geht zum Teil weg vom Druckgeschäft und liebäugelt auch mit dem Rüstungs- und Verteidigungssektor. Dort ist das Geschäft zukunftsträchtiger. Die kanadische Minengesellschaft Desert Gold wiederum steht kurz vor einem entscheidenden Schritt der ersten Goldgewinnung. Das alles klingt nach einem spannenden Mix aus unterschiedlichen Branchen und alleine schon deshalb lohnt sich ein genauerer Blick auf diese drei Werte. Denn zwischen Druckmaschinen, Sportschuhen und Goldbarren verbergen sich Chancen, die Anleger kennen sollten.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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