Zürich - Der Laufschuhhersteller On hat sich anlässlich seines Investorentages neue Mittelfristziele gesetzt. Bis 2029 soll der Umsatz auf mindestens 5,6 Milliarden Franken steigen. Gleichzeitig peilt das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 22 Prozent an. Für den Zeitraum von 2026 bis 2029 strebt On damit ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen Zehnerprozentbereich pro Jahr an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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