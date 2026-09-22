Von Robert Jakob In weit über einem Dutzend Stationen meiner beruflichen Laufbahn blieb mir mein kanadischer Boss in allerbester Erinnerung. Er war gebildet, diplomatisch und besass immer ein offenes Ohr für beide Seiten, wenn es um harte Verhandlungen ging. Für pure Machtdemonstration hatte er nichts übrig. Wir beide betrachteten die Mehrheit unserer US-Kollegen als Kindsköpfe. Das ist die harmlose Variante. Wenn Naivität aber mit postpubertären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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