Berlin - Mangopay, die Wallet-First-Zahlungsinfrastruktur für Enterprise-Plattformen, hat Echo vorgestellt - eine neue Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen, die über ihre bestehenden PSPs abgewickelt werden, an einem einzigen Ort für Abstimmung, Wallet-Zuweisung, Aufteilungen und Auszahlungen zu zentralisieren und zu verwalten. Plattformen arbeiten mit mehreren PSPs zusammen, um verschiedene Märkte zu bedienen, lokale Zahlungsmethoden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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