New York - Der neue Roboter «WorMa» von Ingenieuren der NYU Tandon School of Engineering kommt selbst in höchst wechselhaftem Gelände mit Leichtigkeit zurecht. WorMa ist so ausgelegt, dass er Steigungen, Stufen, Feuchtgebiete und andere Herausforderungen spielend meistert. Selbst unter Wasser fühlt er sich wie zu Hause, versichern die Techniker. Störanfälligkeit durch KomplexitätBisher wechseln Roboter, die sich in vielen Geländearten bewegen müssen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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