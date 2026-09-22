Praxen und Labore suchen seit Jahren dieselben Berufe, mit denselben Mitteln, und wundern sich über dieselben Ergebnisse. Moritz Riedel, Vertriebsleiter von MarModify Dental, hält den Mangel für die bequemste Erklärung eines Problems, das in Wahrheit eine Aufgabe ist. Ein Beitrag von Moritz Riedel, Vertriebsleitung MarModify Dental Es gibt einen Satz, den ich in Erstgesprächen für MarModify Dental mit Praxisinhabern und Laborleitern häufiger höre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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