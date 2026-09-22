Wenn sich drei Techmilliardäre, die sich gegenseitig schon verklagt und beschimpft haben, plötzlich in trauter Einigkeit zeigen, lässt das aufhorchen. Dario Amodei (Anthropic), Elon Musk (xAI) und Sam Altman (Open AI) kommen zum gemeinsamen Schluss: Die KI-Branche muss ihr Entwicklungstempo drosseln, ansonsten drohten ernstzunehmende Gefahren. Angestossen hatte die Diskussion Dario Amodei von Anthropic in einem Essay, in dem er eindringlich warnte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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