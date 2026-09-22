Die Meta-Aktie ist am Montag um 11,3% auf 741,25 US$ gesprungen. Auslöser ist die Begeisterung über den neuen KI-Agenten Muse, der nicht nur Fragen beantworten, sondern selbstständig Reisen buchen, Formulare ausfüllen oder Einkäufe erledigen kann. Strategisch besitzt das Produkt enormes Potenzial - kurzfristig dürften die Erwartungen der Börse den tatsächlichen Umsätzen jedoch weit vorausgeeilt sein. Mehr als ein weiterer Chatbot Muse basiert auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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