Die AMD-Aktie hat mit einem Anstieg von +9,95% ein neues Allzeithoch erreicht. Nachbörslich steigt der Kurs der AMD-Aktie bereits auf rund 621,50 US$. Damit überschreitet der Chiphersteller erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US$ und steigt in einen exklusiven Kreis der wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Chartanalyse zur AMD-Aktie Die AMD-Aktie hat den bisherigen Widerstand bei 586,80 US$ dynamisch überwunden und ein neues Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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