NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 575 auf 475 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Luxuskonzerns seien mau, schrieb Piral Dadhania in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Die bisherige These einer Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr werde im dritten Quartal durch das Konjunkturumfeld und eine nachlassende Nachfrage relativiert. Die Aktie sei nicht so günstig, wie es die Markterwartungen aussehen ließen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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