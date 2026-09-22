NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 510 auf 440 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die bisherigen Ausblicke auf die nächsten Zahlen des Luxuskonzerns schienen ein Rennen um die geringsten Erwartungen zu sein, schrieb James Grzinic am Montag. In China werde das Geschäft für die Branche noch schwieriger. Mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2027 für LVMH sieht sich Grzinic nun 5 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
© 2026 dpa-AFX-Analyser