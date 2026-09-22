Wiesbaden - Der öffentliche Gesamthaushalt hat gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2025 ein Finanzvermögen von 1.199,1 Milliarden Euro aufgewiesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, erhöhte sich das Finanzvermögen damit gegenüber dem Jahresende 2024 um 5,9 Prozent oder 66,8 Milliarden Euro. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen.



Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich das Finanzvermögen des Bundes um 6,4 Prozent beziehungsweise 27,4 Milliarden Euro auf 457,2 Milliarden Euro. Der Anstieg beim Bund ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Liquiditätsreserve des Bundes und durch eine Eigenkapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn AG.



Das Finanzvermögen der Länder wuchs im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent oder 23,4 Milliarden Euro auf 307,5 Milliarden Euro. Die Entwicklung verlief in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Die größten prozentualen Anstiege des Finanzvermögens gab es in Bremen mit +28,0 Prozent, in Sachsen-Anhalt mit +25,0 Prozent und in Niedersachsen mit +21,3 Prozent. Der Anstieg in Bremen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass empfangene Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte als liquide Mittel angelegt wurden.



Rückgänge des Finanzvermögens verzeichneten hingegen Nordrhein-Westfalen (-6,0 Prozent), Berlin (-4,0 Prozent) und Schleswig-Holstein (-0,9 Prozent). Der Abbau in Nordrhein-Westfalen ist insbesondere durch die Verwendung von Finanzvermögen zur Kredittilgung begründet. Der Rückgang in Berlin ist maßgeblich auf die "BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH" zurückzuführen, die seit 2025 nicht mehr zum Sektor Staat gehört und deren Finanzvermögen daher nicht mehr im Finanzvermögen Berlins enthalten ist.



Das Finanzvermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände stieg im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent oder 4,8 Milliarden Euro auf 252,8 Milliarden Euro.



Die größten prozentualen Anstiege des Finanzvermögens wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände in Schleswig-Holstein (+10,2 Prozent), im Saarland (+6,4 Prozent) und Brandenburg (+5,3 Prozent) auf. Eine Verringerung des kommunalen Finanzvermögens wurde lediglich in Hessen (-2,6 Prozent) verzeichnet.



Die Sozialversicherung wies zum Jahresende 2025 ein Finanzvermögen beim nicht-öffentlichen Bereich von 181,6 Milliarden Euro auf. Dies entsprach im Vergleich zum Vorjahr einer Erhöhung um 6,6 Prozent beziehungsweise 11,2 Milliarden Euro.





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