In Rümpel in Schleswig-Holstein errichtet Wattmanufactur einen Solarpark mit Batteriespeicher als Co-Location-Projekt. Der Strom beider Anlagen als Gesamtsystem vermarktet Statkraft über einen Hybrid-PPA. Der norwegische Energiekonzern Statkraft und der Projektentwickler Wattmanufactur haben einen Hybrid-PPA für das Co-Location-Projekt Rümpel in Schleswig-Holstein vereinbart. Der Stromabnahmevertrag läuft über sieben Jahre und umfasst einen Solarpark mit 20 MW Leistung sowie einen Batteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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