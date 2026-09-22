Siemens wird auf der Grundlage der Ergebnisse der laufenden endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) einen digitalen Prozesszwilling für den von Rock Tech geplanten "Red Rock Converter" entwickeln

Siemens wird das DFS-Projektteam von Rock Tech mit fachlicher Unterstützung in den Bereichen Prozesssteuerung, Messtechnik und Automatisierungsarchitektur versorgen

Die Zusammenarbeit zwischen Rock Tech und Siemens ist ein konkretes Beispiel aus der Industrie dafür, wie deutsches Ingenieurswissen und kanadische Ressourcen gemeinsam widerstandsfähige Lithium-Lieferketten für die G7 aufbauen können

TORONTO, September, 22, 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (the "Company" or "Rock Tech") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit Siemens Canada unterzeichnet hat, um die Entwicklung eines Digital Twin voranzutreiben und damit Siemens das Projektteam von Rock Tech bei der laufenden endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS") für den geplanten Red Rock Lithium Converter in Ontario unterstützt.

Die Vereinbarungen stellen die erste Umsetzungsphase im Rahmen der strategischen Absichtserklärung ("MOU") dar, die die Parteien im März 2026 unterzeichnet haben. Die Absichtserklärung hat einen Fahrplan festgelegt, um fortschrittliches deutsches Know-how im Bereich der Lithiumumwandlung und industrielle Digitalisierungstechnologie in den von Rock Tech geplanten Red Rock Converter in Ontario einzubringen.

Die Absichtserklärung umfasst die Entwicklung und Integration der Digital-Twin-Technologie von Siemens sowie die Bewertung weiterer Lösungen, Dienstleistungen und ingenieurtechnischer Unterstützung von Siemens mit dem Ziel, den Red Rock Converter als Vorbild für zukünftige Konverter in Kanada und verwandten Märkten zu etablieren. Die Digital-Twin-Technologie von Siemens erstellt ein virtuelles, physikalisch basiertes Modell der Prozesse, Energieflüsse und Materialströme der Anlage und ermöglicht es Rock Tech, Designentscheidungen, Effizienz, Emissionen und Betriebssicherheit zu testen, zu optimieren und zu validieren, bevor größere Investitionen getätigt werden. Während der erste Schritt in der Implementierung eines digitalen Prozess-Twins besteht, wird die Digital-Twin-Technologie den gesamten Projektlebenszyklus abdecken: von der Machbarkeitsstudie über die Planung und den Bau bis hin zum Betrieb. Die Parteien werden zudem die mögliche Anwendung der Zusammenarbeit auf zukünftige Projekte in anderen G7-Ländern prüfen.

Siemens Canada wird das Projektteam von Rock Tech zudem durch fachliche Unterstützung in den Bereichen Prozesssteuerung, Messtechnik und Automatisierungsarchitektur im Rahmen der laufenden Machbarkeitsstudie (DFS) für den Red Rock Converter unterstützen. Die Machbarkeitsstudie wurde Ende Juni 2026 gestartet und soll bis Mitte Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Die Partnerschaft mit Siemens stärkt die deutsch-kanadische Zusammenarbeit und unterstützt das Ziel von Rock Tech, den Red Rock Converter als strategischen Faktor für widerstandsfähige Lieferketten für kritische Mineralien der G7 zu etablieren. Die Zusammenarbeit zwischen Rock Tech und Siemens liefert ein konkretes Beispiel aus der Industrie dafür, wie deutsches Ingenieurswissen und kanadische Ressourcen gemeinsam widerstandsfähige Lithium-Lieferketten für die G7 aufbauen können.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Unternehmens,

Mirco Wojnarowicz

CEO

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen - für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

For further information:

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer,

mailto:info@rocktechlithium.com, +49 2102 894 1122,

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN.

CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATION

This news release contains "forward-looking information" and "forward-looking statements" within the meaning of applicable Canadian securities laws (collectively, "forward-looking statements"). Forward-looking statements include, without limitation, statements regarding: the anticipated benefits of the agreements with Siemens Canada; the development and implementation of Digital Twin technology for the planned Red Rock Lithium Converter; Siemens' support of the Company's ongoing DFS; the timing, completion and outcome of the DFS; the development, permitting, financing, construction, commissioning and operation of the Red Rock Lithium Converter; the potential application of the parties' collaboration to future projects; and the anticipated contribution of the Red Rock Lithium Converter to critical minerals supply chains.

Forward-looking statements are based on a number of assumptions, including that: the Company's development plans will proceed as currently anticipated; the DFS will be completed within the expected timeframe; Siemens will provide the contemplated services and support; required approvals, permits and financing will be obtained on acceptable terms; and the anticipated benefits of the collaboration with Siemens will be realized.

Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such statements, including: the risk that the DFS is not completed on the expected timeline or produces results different from those anticipated; the risk that the anticipated benefits of the Siemens collaboration are not realized; risks relating to financing, permitting, engineering, construction and commissioning of the Red Rock Lithium Converter; cost increases, schedule delays, supply chain disruptions, technological, operational, regulatory and market risks; and the other risks described in the Company's public filings available on SEDAR+ at www.sedarplus.ca.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85936Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85936&tr=1



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