Zürich - Tenity, die globale Fintech-Venture-Capital- und Value-Creation-Plattform, hat Felix Haldner in den Verwaltungsrat gewählt. Er bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Private Markets, Finanzdienstleistungen und Branchen-Governance mit. Felix Haldner war Partner und Mitglied der Geschäftsleitung bei Partners Group, wo er die Abteilung Investment Structures leitete und für die Strukturierung von Private-Markets-Kundenprogrammen sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab